रेवाड़ी के लाल ने जापान में रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्ड पर कब्जा; जश्न में डूबा पूरा गांव

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव सुलखा के रहने वाले कमलजीत ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड टीम इवेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है।

कमलजीत की इस उपलब्धि की सूचना मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने जश्न मनाया। देश को दिलाया दूसरा स्वर्ण पदक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा की सुरुचि इंद्र सिंह और कमलजीत ने संयुक्त रूप से देश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। सुरुचि इंद्र सिंह झज्जर की रहने वाली हैं।