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Asian Games 2026 में भारत का 'गोल्डन' निशाना, सुरुचि सिंह और कमलजीत ने शूटिंग में जीता सोना

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Fri, 25 Sep 2026 09:44 AM (IST)

जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 के छठे दिन भारत की गोल्‍डन शुरुआत हुई।

सुरुचि सिंह और कमलजीत

सुरुचि सिंह और कमलजीत

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 के छठे दिन भारत की गोल्‍डन शुरुआत हुई। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। यह भारत का अब तक का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर सोना जीता था।

सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। दोनों के टोटल 484.6 प्‍वाइंट्स थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड से 3.8 प्‍वाइंट्स कम थे। सुरुचि और कमलजीत ने शुरुआत में ही बढ़त बनाई। इसके बाद दोनों ने पूरे मुकाबले में अपना अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा। कोरिया ने अंत में दबाव बढ़ाने की कोशिश की। पर सुरुचि और कमलजीत ने 6.6 प्‍वाइंट्स के अंतर से जीत हासिल की। दक्षिण कोरिया ने 478.0 प्‍वाइंट्स के साथ सिल्‍वर और ईरान ने 415.8 प्‍वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज पर निशाना साधा।

फाइनल रिजल्‍ट

  • भारत: 484.6 (गोल्ड)
  • दक्षिण कोरिया: 478.0 (सिल्वर)
  • ईरान: 415.8 (ब्रॉन्ज)

हरियाणा के झज्जर की हैं सुरुचि

सुरुचि सिंह हरियाणा के झज्जर की रहने वाली एक भारतीय 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर हैं, जिनका जन्म 28 अप्रैल 2006 को हुआ था। परिवार के मजबूत स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के कारण शुरू में उन्हें रेसलिंग आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन 13 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग शुरू की। उन्होंने भिवानी में गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग अकादमी में कोच सुरेश सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग शुरू की।

सुरुचि ने 2025 में सीनियर इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार सफलता हासिल की और ब्यूनस आयर्स, लीमा और म्यूनिख में लगातार तीन व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने लीमा वर्ल्ड कप में मिक्स्ड टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता। उनका शानदार 2025 सीजन दोहा में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल के साथ समाप्त हुआ, जहां उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 245.1 का जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

2026 में उन्होंने म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और भारत की प्रमुख इंटरनेशनल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर्स में से एक बन गईं। उन्होंने 2026 एशियन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता।

कमलजीत को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा

हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सुल्खा गांव के रहने वाले कमलजीत एक भारतीय पिस्टल शूटर हैं, जो 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल इवेंट में माहिर हैं। चोट के कारण अपना ट्रैक-एंड-फील्ड एथलेटिक्स करियर छोड़ने के बाद उन्होंने 2019 में शूटिंग शुरू की।

एक मध्यम-वर्गीय परिवार से होने के कारण कमलजीत को अपने शूटिंग करियर की शुरुआत में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोचिंग, कोर्स की फीस और प्रतियोगिताओं का खर्च खुद उठाया; कई बार तो ऐसा भी हुआ जब उन्होंने यह खेल छोड़ने के बारे में सोचा। इन मुश्किलों के बावजूद उनके माता-पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और खेल जारी रखने के लिए जरूरी हर चीज़ उपलब्ध कराई।

अगले दो-तीन सालों में उनकी लगन ने उन्हें आर्थिक और खेल से जुड़ी चुनौतियों से उबरने और एक प्रतिस्पर्धी शूटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में मदद की। कमलजीत ने जूनियर इंटरनेशनल सर्किट में अपनी मजबूत छाप छोड़ी और कोरिया के चांगवोन में आयोजित 2023 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल जूनियर पुरुष इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने सीनियर इंटरनेशनल सर्किट में कदम रखा और 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल, दोनों इवेंट में हिस्सा लिया।

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