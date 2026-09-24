Asian Games 2026, Day 6 Schedule: टीम इंडिया की मेडल टैली में होगा इजाफा, निशानेबाजी और एथलेटिक्स से सबसे ज्यादा उम्मीदें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स-2026 के छठे दिन शुक्रवार को मेडल जीतने रेस जारी रहेगाी। इस दिन भारत के सामने कई मुकाबले हैं और मेडल की संख्या में इजाफा करने का शानदार मौका भी है। शूटिंग में खराब शुरुआत के बाद मेडल जीतने का मौका होगा। वेटलिफ्टिंग में भी भारतीय एथलीट मेडल के लिए जद्दोजहद करेंगे। वहीं, एथलेटिक्स में भारत चार मेडल इवेंट्स में अपनी चुनौती पेश करेगा।

निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल और नीरज कुमार पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में मेडल की रेस में होंगे। वहीं, कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन के साथ शूटिंग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।