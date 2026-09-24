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Asian Games 2026: एथलेटिक्स में भारत को मिली दोहरी सफलता, सीमा ने खत्म किया 16 साल का सूखा तो रिले टीम ने जीता सिल्वर

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Thu, 24 Sep 2026 07:35 PM (IST)

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने एथलेटिक्स में दो पदक जीते हैं। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में ...और पढ़ें

एथलेटिक्स में भारत को मिली सफलता

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में भारत को एथलेटिक्स में पदक की उम्मीदें थीं और ये उम्मीदें जाया नहीं गई है। आइची-नागोया में खेले जा रहे इन खेलों में भारत ने गुरुवार के दिन एथलेटिक्स में दो पदक अपने नाम किए हैं। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सीमा ने 16 साल के सूखे को खत्म किया तो वहीं मिक्स्ड रिले टीम ने भी अपनी झोली में मेडल डाला।

इन खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। वुशु से लेकर निशानेबाजी तक में भारत ने मेडल जीते तो कुछ अन्य खेलों में मेडल पक्के भी किए। दिन खत्म होते-होते एथलेटिक्स में भारत के हिस्से दो और सफलवताएं आ गईं।

सीमा ने खत्म किया 16 साल का सूखा

सीमा ने महिलाओ की 10,000 मीटर रेस में वो काम कर दिखाया जो 16 साल से नहीं हुआ था। इस खिलाड़ी ने तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सीमा ने 32:50.05 सेंकेड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और मेडल जीता। ये एशियन गेम्स में इस इवेंट में भारत का कुल तीसरा ही मेडल हैं। सीमा शुरुआत में आगे थी, लेकिन बीच में वह पीछे रह गईं। हालांकि, उन्होंने वापसी करते हुए मेडल अपने नाम किया।

बहरीन की विनफ्रेड यावी ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बहरीन की खिलाड़ी ने 32:39.18 सेकेंड के साथ पहला स्थान कब्जाया। वहीं जापान की नोजोमी तानाका ने 32:41.54 सेकेंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।

रिले टीम ने किया कमाल

सीमा के बाद बारी मिक्स्ड रिले टीम की थी जो चार गुणा 400 मीटर में उतरी थीं। इस इवेंट में पूवम्मा माचेटिरा, विशाल थेनारासू, विथ्या रामराज और मनु थेकीनाली से भारत को मेडल की उम्मीद थी और इस टीम ने निराश भी नहीं किया। इन चारों ने मिलकर 3:14.46 सेकेंड का समय निकाला और मेडल अपने नाम किया। इससे पहले रिले टीम ने 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर जीता था और चीन में खेले गए पिछले एशियन गेम्स में सिल्वर अपने नाम किया था।

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