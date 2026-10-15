जालंधर में AAP का सियासी फेरबदल, पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह के गढ़ में दीपक बाली को बनाया हलका इंचार्ज

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब की राजनीति में हलचल तेज करते हुए आम आदमी पार्टी ने जालंधर में एक बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है। हाईकमान ने जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से दीपक बाली को नया हलका इंचार्ज नियुक्त किया है। यह कदम पंजाब कांग्रेस के नए बनाए गए प्रधान परगट सिंह के गढ़ में पार्टी के आधार को और मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले जालंधर कैंट क्षेत्र की कमान पार्टी की वरिष्ठ नेता राजविंदर कौर थियाड़ा के हाथों में थी। अब पार्टी ने सांगठनिक बदलाव करते हुए उन्हें इस पद से हटाकर दीपक बाली को जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट से पूर्व ओलंपियन सुरिंदर सिंह सोढ़ी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।