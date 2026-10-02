होशियारपुर में परीक्षा देने गई नाबालिग 8 दिन बाद लौटी, मां को बताई दुष्कर्म की बात; हिमाचल के युवक पर केस दर्ज
होशियारपुर में परीक्षा देने गई 17 वर्षीय किशोरी आठ दिन बाद घर लौटी। उसने हिमाचल के युवक पर अपहरण, दुष्कर्म और धमकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
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होशियारपुर में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला।
परीक्षा देने गई लड़की 8 दिन बाद घर लौटी, मां को बताई आपबीती।
हिमाचल प्रदेश के युवक पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज।
डिजिटल डेस्क, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में 17 साल की एक लड़की की शिकायत के आधार पर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति पर अगवा और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। युवती की शिकायत के आधार पर थाना टांडा के एसएचओ अमरजीत कौर के ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
शिकायत में पीड़िता नाबालिग ने पुलिस को बताया कि टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली यह लड़की 16 सितंबर को परीक्षा देने के लिए एक सरकारी कन्या स्कूल गई थी, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार ने अपने रिश्तेदारों व युवती की सहेलियों से भी संपर्क किया। लेकिन युवती 8 दिनों के बाद आचानक वापस आ गई।
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सहमी हुई नाबालिग ने दी मां को सारी जानकारी
पुलिस ने बताया कि 24 सितंबर को लड़की घर वापस आई और उस समय वह काफी सहमी हुई थी। बाद में उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। युवती ने मां को बताया कि हिमाचल का आरोपी युवक उसे 16 सितंबर को परीक्षा के बाद स्कूल के पास से अपने मोटरसाइकिल पर ले गया था। अज्ञात जगह पर ले जाकर वे उससे दुष्कर्म करता रहा।
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जान से मारने की दी धमकी
पुलिस के अनुसार, लड़की ने अपनी मां को यह भी बताया कि आरोपी ने उसे डराया-धमकाया भी था। जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। टांडा की थाना प्रभारी (एसएचओ) अमरजीत कौर ने शुक्रवार को बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
(इनपुट-पीटीआई)
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