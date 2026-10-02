होशियारपुर में परीक्षा देने गई नाबालिग 8 दिन बाद लौटी, मां को बताई दुष्कर्म की बात; हिमाचल के युवक पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में 17 साल की एक लड़की की शिकायत के आधार पर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति पर अगवा और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। युवती की शिकायत के आधार पर थाना टांडा के एसएचओ अमरजीत कौर के ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

शिकायत में पीड़िता नाबालिग ने पुलिस को बताया कि टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली यह लड़की 16 सितंबर को परीक्षा देने के लिए एक सरकारी कन्या स्कूल गई थी, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार ने अपने रिश्तेदारों व युवती की सहेलियों से भी संपर्क किया। लेकिन युवती 8 दिनों के बाद आचानक वापस आ गई।