अबोहर के मलोट रोड पर बाइक-ट्रक की भीषण टक्कर, 28 वर्षीय युवक की मौत; बुझ गया मां-बाप का इकलौता चिराग

संवाद सहयोगी, अबोहर। पंजाब के अबोहर के गांव सुखचैन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन हर किसी का दिल पसीज गया है। 28 वर्षीय युवक की जो बाइक पर सवार था की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये हादसा मंगलवार सुबह हुआ।

करीब चार किलोमीटर दूर मलोट रोड पर बाइक की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। माता-पिता का इकलौता बेटा था मृतक मृतक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम छा गया। हर तरफ चीख-पुकार मची हुई है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

मौके से फरार हो गया ट्रक ड्राइवर मिली जानकारी के अनुसार विपिन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार मंगलवार सुबह बाइक पर सवार होकर गांव सुखचैन से मलोट की ओर जा रहा था। गांव से करीब चार किलोमीटर आगे पहुंचने पर सामने से आ रहे ट्रक से उसकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर के बाद विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

सूचना मिलते ही सीतो चौकी प्रभारी लखविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।