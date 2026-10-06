अमृतसर में ASI पर हमले की तहरीक-ए-तालिबान ने ली जिम्मेदारी, पंजाब पुलिस कर्मियों को फिर दी निशाना बनाने की धमकी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में ड्यूटी से घर लौट रहे रेलवे पुलिस (GRP) के एएसआई सुखचैन सिंह पर हुई फायरिंग के मामले में सोमवार को एक सनसनीखेज मोड़ सामने आया है।

'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' (TTH) नामक एक कथित संगठन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर 4 अक्टूबर को हुए इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।

पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने की दी धमकी

संगठन ने इसे आपरेशन नूर के तहत की गई कार्रवाई बताया है। साथ ही पंजाब पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को आगे भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। हालांकि, संगठन के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि एएसआई सुखचैन सिंह को निशाना बनाकर हमला किया गया। संगठन ने आगे भी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की धमकी दी है और हमले से संबंधित वीडियो जारी करने की बात कही है।

जानें क्या है पूरा मामला? दरअसल, चार अक्टूबर की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच एएसआई सुखचैन सिंह ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से अपने घर जा रहे थे। वह सादे कपड़ों में थे। जगदेव खुर्द के पास बाइक सवार हमलावरों ने पीछे से उन पर फायरिंग की।