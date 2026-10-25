फाजिल्का में अनियंत्रित पिकअप ने कई वाहनों को रौंदा, एक की मौत एक घायल
पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में एक पिकअप गाड़ी ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति ...और पढ़ें
HighLights
पिकअप ट्रक ने अबोहर में कई वाहनों को टक्कर मारी
हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
आरोपी ड्राइवर बलकरण सिंह गिरफ्तार, वाहन जब्त किया गया
डिजिटल डेस्क, अबोहर/ फाजिल्का। पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में एक पिकअप गाड़ी ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
वहीं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथी उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।
कैसे हुआ हादसा?
इस सड़क हादसे को लेकर SHO सुखमंदर सिंह ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पिकअप ट्रक के नीचे फंसी हुई मिली। ड्राइवर की पहचान बलकरण सिंह के रूप में हुई है। उसने एक साइकिल सवार को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है।
उन्होंने आगे कहा कि पिकअप ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और उसने सुखचैन सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।
#WATCH | Abohar, Punjab | A pickup vehicle hit multiple vehicles leaving one dead and another injured. SHO Sukhmander Singh says, "...A motorcycle was found trapped underneath a pickup truck...The driver has been identified as Balkaran Singh...He struck a cyclist, resulting in the his death on the spot. The deceased has been identified as Pradeep Kumar...The pickup driver lost control and hit another Sukhchain Singh; who has been shifted to the hospital...The driver has been arrested and the vehicle has also been seized" (24.10)
— ANI (@ANI) October 25, 2026
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(समाचार एजेंसी एएनआई की इनपुट के साथ)