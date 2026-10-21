जम्मू-पठानकोट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बैरिकेड से टकराई बाइक; दो युवकों की मौत

संवाद सहयोगी, बिश्नाह। जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तारोर गांव के पास बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई।

हादसा उस समय हुआ, जब बारी ब्राह्मणा से सांबा की ओर जा रही मोटरसाइकिल फ्लाईओवर पर लगे बैरिकेड से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की जान चली गई।

मृतकों की पहचान साहिल कुमार पुत्र चमन लाल और अंशु कुमार पुत्र तरसेम लाल, दोनों निवासी स्वांखा मोड़, विजयपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल नंबर JK21M-9002 पर सवार दोनों युवक बारी ब्राह्मणा से सांबा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तारोर गांव के पास फ्लाईओवर पर यह हादसा हो गया।