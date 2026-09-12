फरीदकोट में मोबाइल चोरी के शक में युवक को घर ले जाकर पीटा, छह दिन बाद मौत; चार पर हत्या का केस

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। मोबाइल फोन चोरी के संदेह में 21 वर्षीय युवक को घर ले जाकर कथित तौर पर बंधक बनाकर पीटने के बाद उसकी मौत का मामला सामने आया है। फरीदकोट की बाजीगर बस्ती में हुई इस घटना में गंभीर रूप से घायल हरप्रीत सिंह ने करीब छह दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया।

पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की मां मीना कौर ने आरोप लगाया कि चार सितंबर की सुबह करीब चार बजे बलविंदर सिंह, उसका बेटा वरिंदर सिंह, अतिंदर सिंह उर्फ गगन और अजय सिंह उर्फ भजन कथित तौर पर हरप्रीत को अपने घर ले गए।

शाम को आरोपितों ने उसे बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़ दिया। इसके बाद परिजन उसे गुरु गोबिंद सिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार शुरू हुआ। करीब छह दिन बाद 10 सितंबर को उसकी मौत हो गई।

बहन बोली- भाई कहता रहा, मोबाइल नहीं चुराया हरप्रीत की बहन नीतू ने आरोप लगाया कि उसके भाई पर मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। उसका भाई लगातार चोरी से इनकार करता रहा, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। परिवार ने कहा है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हरप्रीत का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।