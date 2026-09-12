पटियाला में कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री आवास का घेराव; मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का एलान

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब मुलाजिम एवं पेंशनर्स सांझा फ्रंट और मुलाजिम मंच पंजाब की संयुक्त तालमेल कमेटी के आह्वान पर शनिवार को पटियाला में कर्मचारियों, पेंशनरों द्वारा पुड्डा ग्राउंड में विशाल रैली की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री डॉ. बलवीर सिंह के आवास का घेराव किया।

पुलिस द्वारा मंत्री के आवास से पहले बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का काफिला बैरिकेड तोड़कर मंत्री की कोठी के गेट तक पहुंच गया। हालांकि पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री के आवास तक पहुंच गए।

कर्मचारियों को पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा प्रदर्शनकारियों का कहना था पेंशनरों और अनरिवाइज्ड कैटेगरी के कर्मचारियों पर 2.59 का गुणांक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, विभिन्न प्रकार के कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने, मिड-डे मील, आशा और आंगनवाड़ी वर्करों पर न्यूनतम वेतन लागू करने तथा ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों समेत बंद किए गए 37 प्रकार के भत्ते और एसीपी योजना बहाल करने की मांग भी लंबित है।