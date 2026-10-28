धोखा बरदाश्त न कर सकी हरियाणवी प्रेमिका, प्रेमी के अपहरण के लिए फरीदकोट भेजे 5 बदमाश; लोगों ने धरे

जागरण संवाददाता. फरीदकोट। प्रेम में धोखा खाने के बाद हरियाणा की एक युवती ने अपने प्रमी का अपहरण करने के लिए फरीदकोट में पांच बदमाश भेज दिए। उनका इरादा युवक को किडनैप पर कत्ल करना था। लेकिन लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रेमिका सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

घटना फरीदकोट जिले के गांव रोमाणा की है। गांव अलबेल सिंह में एक व्यक्ति को कथित तौर पर अगवा करने पहुंचे पांच युवकों को स्थानीय लोगों ने घेरकर पकड़ लिया। आरोपियों को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे अगवा करवाने और जान से मारने की साजिश रची थी।

मूल रूप से हरियाणा के जगाधरी की बैंक कॉलोनी की रहने वाली सुखविंदर कौर है, जो फिलहाल जीरकपुर में रहती है। शिकायतकर्ता के अनुसार, शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंधों में बदल गई। सुखवीर सिंह उससे शादी करना चाहता था।

मई में रिश्ता खत्म करने का दावा शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी वर्ष मई में उसे कथित तौर पर पता चला कि सुखविंदर कौर के अन्य व्यक्तियों के साथ भी संबंध हैं। इसके बाद उसने उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। सुखवीर सिंह का आरोप है कि रिश्ता खत्म होने के बाद सुखविंदर कौर उससे 10 लाख रुपये की मांग करने लगी। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मरवाने की धमकी भी दी गई। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।