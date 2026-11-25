जतिंदर कुमार, फरीदकोट। बुधवार को फरीदकोट के कस्बा सादिक में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आने वाले विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर नए चेहरों को उतारने की कवायद की।

उन्होंने कहा कि यह विचार उन्होंने गत दिवस चुनावों को लेकर कांग्रेस की बैठक में भी कही है। एक ओर जहां उन्होंने पंजाब कांग्रेस में मतभेदों की बातों को नकारा तो, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर कटाक्ष भी किया।

बता दें कि उनके इस कार्यक्रम में उनके गुट के नेताओं ने तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटाए परंतु चन्नी गुट के समर्थक इस कार्यक्रम से दूर रहे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बुधवार को कस्बा सादिक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज सिंह ढिल्लों के आवास पर पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि गत दिवस आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में उन्होंने इन चुनावों में 70 सीटों पर नए चेहरे उतारने का विचार पेश किया है। टिकट देने की वकालत क्योंकि, अब पंजाब के लोग धनाढ्य परिवारों की जगह ऐसे आम लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बात करते हो और यही कारण है कि 2022 के चुनावों में आप ने बड़े स्तर पर जीत प्राप्त की थी। इस दौरान उन्होंने अपने गुट के स्थानीय नेता और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवदीप सिंह बब्बु बराड़ का उदाहरण देते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें टिकट देने की वकालत भी की।

साथ ही गत दिनों साइकिल यात्रा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों को प्रत्याशी के तौर पर पेश करने और उन्हें मंत्री बनाने के दावे पर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि टिकट देने और मंत्री बनाने का अधिकारी सिर्फ राहुल गांधी का है और किसी के पास यह अधिकार नहीं है। इसलिए वे झूठे दावे नहीं करते।

उन्होंने कहा कि इन नशों से किसी की मौत नहीं होती थी जबकि अब आए दिन युवा चिट्टे के कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब इस समय बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यदि इस बार बेहतर मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं मिला तो फिर पंजाब कभी भी इस संकट से उबर नहीं पाएगा।

अकाली-भाजपी गठबंधन पर किया कटाक्ष अकाली-भाजपा गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन पंजाब के हितों के लिए नहीं हुआ बल्कि सिर्फ और सिर्फ हरसिमरत कौर बादल को मंत्री बनाने के लिए किया गया है। वे पहले भी भाजपा से अलग नहीं होना चाहते थे परंतु किसान यूनियनों के विरोध के कारण उन्हें अलग होना पड़ा।