पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर और बिचौलये की आवाज गवाहों ने कोर्ट में पहचानी, रिश्वतकांड में CBI का केस हुआ मजबूत

रवि अटवाल, चंडीगढ़। आठ लाख रुपये रिश्वत मामले में निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके बिचौलिये पूर्व हाॅकी खिलाड़ी कृष्णु शारदा बुरी तरह फंस गए हैं। दोनों के खिलाफ पहले तो शिकायतकर्ता ने डटकर गवाही दे दी थी और अब उन लोगों ने भी बयान दे दिया जिन्हें सीबीआई ने आवाज पहचानने के लिए गवाह बनाया था।

सीबीआई ने भुल्लर के आफिस स्टाफ और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के कार्यालय के मुख्य सेवादार की गवाही करवाई। उन दोनों को भुल्लर और बिचौलिये कृष्णु शारदा की आवाज की पहचान करनी थी। सीबीआई के पास सबूत के तौर पर इन दोनों की वाइस रिकार्डिंग हैं जिनमें वे रिश्वत के लेनदेन की बात कर रहे हैं।

दूसरा, इन दोनों के वाइस सैंपल सीबीआई पहले ही ले चुकी थी। अब केवल उन लोगों से इनकी आवाज की पहचान करवानी थी जो इनसे अक्सर मिलते रहते थे। ऐसे में सीबीआई ने कोर्ट में दो गवाहों को बुलाया। जज के सामने सीबीआई ने इनकी वाइस रिकाॅर्डिंग चलवाई।

इस पर गवाहों ने कहा कि वे इन आवाजों को अच्छी तरह पहचानते हैं। एक गवाह तो भुल्लर के आफिस में ही कार्यरत था जबकि दूसरा उस अधिकारी के कार्यालय में तैनात था, जहां अक्सर कृष्णु आता रहता था। वहां वह स्टाफ से भी मिलता रहता था। गवाह ने कोर्ट में कृष्णु की पहचान भी कर ली।

सीबीआई ने महज आठ महीने में इस केस के अहम गवाहों के बयान करवा दिए, जिससे अब आरोपितों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पिछले महीने ही सीबीआइ ने शिकायतकर्ता की गवाही पूरी करवाई थी। उसने करीब 90 पन्नों की गवाही दी थी, जिसमें उसने केस के बारे में खुलकर बोला था।