पंजाब: गमाडा मुख्यालय में ED क्यों कर रही रेड? तीन दिन से जांच में जुटे 100 से ज्यादा कर्मचारी; पढ़ें टाइमलाइन

रोहित कुमार, चंडीगढ़। मुल्लांपुर के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) मामले की जांच से शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की पड़ताल अब गमाडा की पूरी सीएलयू व्यवस्था तक पहुंच गई है।

ईडी की कार्रवाई गमाडा कार्यालय और पंजाब के नौकरशाहों के घर पर लगातार तीसरे दिन भी जारी है। शुरुआत में जांच में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और सहमति पत्र, सीएलयू मंजूरी की प्रक्रिया और ईडब्ल्यूएस जमीन से जुड़े बिंदु सामने आए।

इसके बाद जांच का दायरा निजी बिल्डरों से निकलकर गमाडा के अधिकारियों, फाइलों की मूवमेंट और उन फैसलों तक पहुंच गया, जिनसे बिल्डरों को सीएलयू, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (ईडीसी) और अन्य शुल्कों में लाभ मिलने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला जांच की शुरुआती कड़ी में सनटेक सिटी से जुड़े अजय सहगल की गिरफ्तारी भी सामने आई थी। ईडी की पड़ताल में गमाडा और रेरा से जुड़े अधिकारियों की भूमिका तथा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को भी देखा गया।

इसके बाद 7 मई को ईडी ने मोहाली और चंडीगढ़ में 12 ठिकानों पर कार्रवाई की। इनमें सनटेक सिटी, अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप्स, अल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शंस से जुड़े ठिकाने शामिल थे। 17 मई को जांच गमाडा के स्तर तक पहुंची। ईडी ने गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से न्यू चंडीगढ़, इको सिटी-3 और मुल्लांपुर से जुड़े सीएलयू रिकॉर्ड मांगे। इसके बाद जांच केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही और सीएलयू मंजूरी, लेआउट में बदलाव, जमीन अधिग्रहण और फाइलों की मूवमेंट की पड़ताल शुरू हुई। जांच की कड़ी में मौजूदा और पूर्व अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला भी सामने आया। इनमें गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप ऋषि, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर रोहित जिंदल, एस्टेट आफिसर अमन गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर सिंह मल्ही, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (फाइनेंस) राकेश पोपली और चीफ इंजीनियर अजय गर्ग शामिल हैं। हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास गर्ग से जुड़े परिसरों में भी ईडी की कार्रवाई हुई।