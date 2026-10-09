नेत्रहीन कर्मचारियों का पंजाब सचिवालय के सामने ढोल बजाकर प्रदर्शन, बोले- यह अधिकार हैं, रहम की भीख नहीं

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब के नेत्रहीन और दिव्यांग संगठन ने अपनी मांगें पूरी न होने पर आज, शुक्रवार फिर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड पंजाब ब्रांच और भारत नेत्रहीन सेवक समाज लुधियाना के नेतृत्व में नेत्रहीन प्रदर्शनकारी आज पंजाब सचिवालय चंडीगढ़ पहुंचे और ढोल बजाकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। ऐसा ही प्रदर्शन बीते 6 अक्तूबर को भी किया गया था।

संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र भेजकर छह अक्टूबर तक मांगें पूरी करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि मांगें न मानी गईं तो मुख्यमंत्री आवास, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर की सरकारी रिहायश सहित सचिवालय में ढोल बजाकर प्रदर्शन करेंगे।