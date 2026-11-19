डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सिविल सेवा (पीसएस) के मेन्स को लेकर जारी विवाद के बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने मेन्स की भर्ती प्रक्रिया को लेकर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एग्जाम का पूरा रिकॉर्ड भी समन किया है।

अदालत की इस टिप्पणी के बीच भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेस में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि एक नई तरह की राजनीति की आड़ में किस तरह का बहुआयामी भ्रष्टाचार हो सकता है और जो सरकारें खुद को 'कट्टर ईमानदार' होने का दावा करती हैं, उनके बीच कितने दागदार लोग हो सकते हैं।

उम्मीदवारों ने उठाए सवाल: सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद ने कहा कि इस मामले में बहुआयामी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। उम्मीदवारों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और यह मुद्दा सार्वजनिक पटल पर और मीडिया में भी सामने आया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि 4 नवंबर को घोषित किए गए नतीजों में 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें चार तरह के लोग शामिल हैं। एक वे लोग हैं जो नेताओं और मंत्रियों के परिवारों से जुड़े हैं। दूसरा वे जो इस तथाकथित 'कट्टर ईमानदार' सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले अधिकारियों के परिवारों से जुड़े हैं। तीसरे वे हैं जो उन लोगों के परिवारों से जुड़े हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।