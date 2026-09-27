चंडीगढ़ में हेड कॉन्स्टेबल हत्याकांड! पिता को मारने से पहले मां के कमरे की बाहर से कुंडी लगाई, फिर गढ़ी झूठी कहानी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाले सेक्टर-22ए के हेड काॅन्स्टेबल नितिन सिंह हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान उसके बेटे अरमान ने वारदात को लेकर कई चौंकाने वाले राज खोले हैं।

करीब 18 वर्ष नौ माह के अरमान ने पुलिस को बताया कि पिता की हत्या करने से पहले उसने मां मोनिका रानी के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी थी, ताकि वह बाहर न आ सके। इसके बाद दूसरे कमरे में सो रहे पिता की कनपटी पर देसी पिस्तौल से गोली मार दी।

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद अरमान ने मां के कमरे की कुंडी खोली और उसे झूठी कहानी सुनाई कि कोई व्यक्ति उसके पिता को गोली मारकर फरार हो गया है। उसने मां के सामने बीच-बचाव करने का नाटक भी किया।

हालांकि मां को बेटे पर शक हो गया। पुलिस के मुताबिक स्थिति बिगड़ती देख अरमान ने मां पर भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन देसी पिस्तौल में गोली फंस गई। फिर उसने मां का गला दबाने की भी कोशिश की, लेकिन मां ने किसी तरह जान बचाई और शोर मचाकर पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अरमान से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया।

रिमांड में कबूली वारदात, फिर भी नहीं पछतावा शुक्रवार तड़के करीब साढ़े चार बजे सेक्टर-22ए के सरकारी क्वार्टर में अपने कमरे में सो रहे हेड काॅन्स्टेबल नितिन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उसकी पत्नी मोनिका रानी के बयान पर बेटे अरमान के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।