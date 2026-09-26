IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव को नहीं मिली जमानत, विदेश भागने के मंसूबों पर फिरा पानी

विदेश भागने की फिराक में था रिभव ऋषि, उसके पास था यूएई का रेजिडेंट कार्ड

- स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट घोटालों में आरोपित है आइडीएफसी बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर

- कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत देने से किया इनकार



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के सरकारी खातों से करीब 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि को सीबीआई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे रिभव के विदेश भागने के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

आईडीएफसी बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर रिभव की जमानत अर्जी का बैंक ने भी विरोध किया है और कहा कि अगर उसे जमानत मिली तो वह विदेश भाग सकता है। सीबीआई को जांच के दौरान उसके पास से यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) का एक टेम्परेरी रेजिडेंट आइकार्ड मिला है जोकि उसे इन्वेस्टर के तौर पर जारी किया गया था।

यह कार्ड 27 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2028 तक वैध है। इस आधार पर बैंक ने उसकी जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की। अदालत ने भी इन दलीलों को गंभीरता से लिया और जमानत अर्जी रद कर दी।