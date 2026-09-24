चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट में हुए घोटालों में CBI को बड़ी कामयाबी, पूर्व CFO नलिनी समेत छह पर मुकदमे की मंजूरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आईडीएफसी बैंक में जमा 116 करोड़ के फंड में हेराफेरी के मामले में सीबीआइ को पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) नलिनी मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।

यह मंजूरी स्मार्ट सिटी की ओर से सीबीआई को दी गई है। इसके अतिरिक्त, तीन बैंक अधिकारियों रिभव ऋषि, अभय कुमार और सीमा धीमान के खिलाफ भी केस चलाने के लिए संबंधित बैंक ने मंजूरी दी है। इन सभी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है।