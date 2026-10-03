'मेरे लीडर की कोई तो मजबूरी रही होगी...', पंजाब कांग्रेस चीफ की कुर्सी जाने पर फिर छलका राजा वड़िंग का दर्द 

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। किसी शायर ने लिखा है...। कोई तो मजबूरियां रही होगी कोई यूं ही बेवफा नहीं होता.... कुछ ऐसा ही पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का मानना है।

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर राहुल गांधी से करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद वड़िंग ने पंजाब के राजनीतिक हालात, पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। मुलाकात को उन्होंने काफी अच्छा बताया।

साढे चार साल तक अध्यक्ष रहे वड़िंग करीब साढ़े चार साल तक पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पद से हटाए जाने के घटनाक्रम का असर वड़िंग के बयानों में भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी की वजह से ही साढ़े चार साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे।

वड़िंग को पायलट के पंजाब प्रभारी बनने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने का अंदेशा होने लगा था। इस्तीफे से दो दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बताया था। इस्तीफे के बाद वड़िंग बाहर से शांत नजर आए, लेकिन उनके अलग-अलग साक्षात्कारों में पद से हटाए जाने की टीस साफ दिखाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया था और उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए खुद इस्तीफा दिया।