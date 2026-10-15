'उनका अनुभव बहुत काम आएगा...', दिल्ली में सचिन पायलट से मिले राजा वड़िंग; पंजाब चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने वीरवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात और वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।

राजा वड़िंग ने इस मुलाकात की जानकारी इंटरनेट मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि सचिन पायलट के साथ पंजाब के मुद्दों, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा और रणनीति पर सार्थक बातचीत हुई है। सचिन पायलट के अनुभव पर जताया विश्वास उन्होंने विश्वास जताया कि सचिन पायलट का व्यापक राजनीतिक अनुभव पंजाब कांग्रेस के लिए काफी मददगार साबित होगा। वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। उनकी इस मुलाकात को पंजाब कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।