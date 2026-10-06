राजा वड़िंग अब राजनीती से दूर... परिवार के साथ बिताया खास समय, पत्नी के साथ देखा बेटे का पोलो मैच; शेयर की Photos

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग राजनीति की भागदौड़ से कुछ समय के लिए दूर नजर आए। दिल्ली में इस्तीफा सौंपने के बाद राजा वड़िंग अपनी पत्नी अमृता वड़िंग और बेटे अमानइंदर के साथ समय बिताने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेटे का पोलो मैच देखा।

राजा वड़िंग ने परिवार के साथ बिताए इन खास पलों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि लंबे समय बाद उन्हें पत्नी और बेटे के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि अमानइंदर का पोलो मैच देखना उनके लिए इस दिन को और यादगार बना गया।