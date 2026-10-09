स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पंजाब सरकार की पहल, 2026-27 में लाभार्थियों को 1.52 करोड़ की दी गई मदद

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अनुसूचित जाति के 71 लाभार्थियों को 1.52 करोड़ रुपये के ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह राशि अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित की गई है। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय के साधन विकसित करने में मदद करना है।