हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस, DA बकाया हलफनामे पर फंसा पेंच

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे में कथित गलत जानकारी दिए जाने से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा औपचारिक नोटिस

अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। मामला पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही के दौरान दाखिल हलफनामे और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की स्थिति को लेकर उठे सवालों से संबंधित है।

डीए बकाया भुगतान से शुरू हुआ मामला पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर हाई कोर्ट में मामला लंबित रहा है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को भुगतान संबंधी निर्देशों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

इसके बाद सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई। इसी घटनाक्रम के दौरान मुख्य सचिव के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की स्थिति के संबंध में दिए गए विवरण पर सवाल उठे।