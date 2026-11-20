जागरण संवाददाता, खरड़ (मोहाली)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विद्यार्थियों से राज्य सरकार की पहल ‘पंजाब दा करोड़पति’ में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। उन्होंने इसे युवाओं की बौद्धिक क्षमता निखारने, ज्ञान बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार मंच बताया।

रयात एंड बाहरा यूनिवर्सिटी, खरड़ में विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से शुरू की गई यह पहल युवाओं की ऊर्जा को शिक्षा, ज्ञान और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की दिशा देने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

प्रतियोगिता में युवा अपने ज्ञान को परखने, पंजाब की विरासत को बेहतर ढंग से जानने और एक करोड़ रुपये के मुख्य पुरस्कार सहित आकर्षक नकद पुरस्कार जीतने का अवसर पाएंगे।



चीमा ने बताया कि पंजाब के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं, अभिरुचि और शासन व्यवस्था पर आधारित प्रश्न बैंक विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाएगा। काॅन्स्टेबल, पटवारी और पीसीएस भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप पर तैयार प्रश्न भविष्य की सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में भी उपयोगी होंगे।