CM मान ने लॉन्च किया 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज, युवाओं को मिलेगा ₹1 करोड़ जीतने का मौका

डिजिटल डेस्‍क, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के युवाओं के ज्ञान और प्रतिभा को निखारने के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति' की तर्ज पर 'पंजाब दा करोड़पति' (Punjab Da Crorepati) क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस अनूठी पहल का मकसद युवाओं को मनोरंजन के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जोड़ना और उन्हें बड़े इनाम जीतने का मौका देना है।

प्रतियोगिता की मुख्य बातें योजना का नाम: पंजाब दा करोड़पति

आयु सीमा: 15 से 30 वर्ष

मुख्य इनाम: विजेता को ₹1 करोड़, 4 रनर-अप को ₹10-10 लाख

कुल विजेता: 10,000 युवाओं को मिलेंगे अलग-अलग इनाम

प्रतियोगिता का फॉर्मेट: 11 राउंड (9 ऑनलाइन, 2 ऑफलाइन)

आधिकारिक वेबसाइट: punjabdacrorepati.punjab.gov.in कैसे होंगे राउंड और क्या होगा फॉर्मेट? ऑनलाइन से ऑफलाइन का सफर: कुल 11 राउंड होंगे। पहले 9 राउंड पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे, जिनमें 4 विकल्पों वाले एमसीक्यू (MCQ) सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर प्रतिभागी अगले राउंड में जाएंगे।

जिला स्तर और ग्रैंड फिनाले: 10वां राउंड पंजाब के सभी 23 जिलों में ऑफलाइन (आमने-सामने) होगा। हर जिले के टॉपर्स 11वें राउंड (ग्रैंड फिनाले) में पहुंचेंगे, जहां ₹1 करोड़ के विजेता का फैसला होगा।