दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के सांसदों का डेरा, एक साथ दिखे चन्नी-रंधावा और गुरजीत; ‘वोट चोरी’ के खिलाफ प्रदर्शन जारी

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस हाईकमान ने संगठन को एकजुट करने के साथ ही केंद्र के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने की कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों के प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस की भी मजबूत भागीदारी दिखाई दी।

पंजाब से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गुरजीत सिंह औजला समेत अन्य नेता दिल्ली में प्रदर्शन में पहुंचे। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सांसदों ने सड़क पर धरना दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की।

पंजाब के कांग्रेस सांसदों की इस प्रदर्शन में मौजूदगी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ॉचन्नी और रंधावा पहले भी दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आयोजित प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। जुलाई में दोनों नेताओं को दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में भी लिया गया था।

पंजाब कांग्रेस के लिए भी शक्ति प्रदर्शन दिल्ली का यह प्रदर्शन केवल चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के अभियान तक सीमित नहीं है। पंजाब कांग्रेस के लिए यह अपने सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ सक्रिय भागीदारी दिखाने का भी अवसर बन गया है। खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में परगट सिंह की नियुक्ति के बाद पार्टी 2027 की चुनावी तैयारी को गति देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

कांग्रेस ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी ने इसे केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखने और देशभर में प्रदर्शन, पदयात्रा, साइकिल रैली और जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की है।