चंडीगढ़ प्रदर्शन में घायल नेताओं का हाल जानने पहुंचे चरणजीत चन्नी-सुखजिंदर सिंह, पुलिस बल प्रयोग का किया विरोध
चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान वॉटर कैनन से घायल हुए कांग्रेस नेताओं का हाल जानने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ प्रदर्शन में घायल कार्यकर्ताओं का हाल जाना।
चन्नी, रंधावा और परगट सिंह ने घायल नेताओं से मुलाकात की।
पुलिस कार्रवाई में राहुल भट्टल और वरिंदर पहाड़ को चोटें आईं।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के मंगलवार को चंडीगढ़ में किए गए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनके घर पहुंचकर हालचाल जाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह समेत कई नेता घायल नेताओं से मिलने पहुंचे।
मंगलवार को पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।
वरिंदर पहाड़ का हालचाल पूछते हुए सुखजिंदर रंधावा।
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कई सीनियर नेता हुए घायल
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।
पुलिस कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं और समर्थकों को चोटें आई थीं। कांग्रेस नेताओं में कुलजीत सिंह नगर, विधायक वरिंदर पहाड़ और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल के बेटे राहुल भट्टल भी घायल हुए। राहुल भट्टल और वरिंदर पहाड़ की आंखों पर चोट लगी है।
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सरकार पर साधा निशाना
बुधवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल भट्टल के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं, सुखजिंदर सिंह रंधावा और परगट सिंह वरिंदर पहाड़ के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने उनकी चोट के बारे में जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार की पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी नेताओं का कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई कार्यकर्ता और नेता घायल हुए।
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