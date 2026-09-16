चंडीगढ़ प्रदर्शन में घायल नेताओं का हाल जानने पहुंचे चरणजीत चन्नी-सुखजिंदर सिंह, पुलिस बल प्रयोग का किया विरोध

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के मंगलवार को चंडीगढ़ में किए गए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनके घर पहुंचकर हालचाल जाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह समेत कई नेता घायल नेताओं से मिलने पहुंचे।

मंगलवार को पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।