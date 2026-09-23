PU सीनेट चुनाव के लिए हंगामा खूब हुआ, PU का करोड़ों खर्च; फिर भी 6.25 लाख में में 92 हजार ने डाले वोट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के सीनेट चुनाव के लिए पिछले साल खूब हंगामा हुआ। केंद्र सरकार तक को फैसला पलटना पड़ा और अब करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा।

करीब 6.25 लाख मतदाताओं में से करीब 92 हजार ने ही वोट डाले। यानी 14.69 प्रतिशत मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव पर विश्वविद्यालय का करीब 2.5 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

अहम बात यह रही कि वोट डालने में सबसे ज्यादा रुचि पहली बार बने मतदाताओं ने ही दिखाई। पीयू ने अकेले करीब 20 लाख रुपये के बैलेट पेपर तैयार कराए। मतदान के लिए 298 बूथ बनाए गए।

प्रत्येक बूथ पर फर्नीचर की व्यवस्था की गई, जबकि किसी तरह की कमी न रहे, इसके लिए अतिरिक्त करीब 330 बूथों के लिए भी फर्नीचर मंगवाया गया। मतगणना में लगाए गए कर्मचारियों को भी अलग से भुगतान किया जाएगा।

वोटर लिस्ट में खामियों का असर

कम मतदान के पीछे वोटर लिस्ट का समय पर रिवाइज न होना भी बड़ी वजह मानी जा रही है। 1966 के बाद से वोटर लिस्ट के व्यापक रिवीजन का मुद्दा उठता रहा है।

इसके अलावा आधार लिंकेज, मृत मतदाताओं और डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया में मैनुअल रिकार्ड पर निर्भरता भी बनी हुई है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में बने रहने की बात सामने आती रही है, जो मतदान नहीं करते।