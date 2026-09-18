मनु भाकर से लेकर आयुष्मान खुराना तक का साथ! PU सीनेट चुनाव में डॉ. अमरेंद्र मान के समर्थन में उतरे दिग्गज

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी के लिए चुनावी माहौल है। 20 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों ने डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 के प्रोफेसर डॉ. अमरेंद्र मान के समर्थन में सामने आकर उन्हें वोट देने की अपील की है।

शूटर मनु भाकर, अर्जुन अवॉर्डी अंजुम मोदगिल, जिम्नास्ट पलक गुलिया और समीरा खान तथा फुटबॉलर देवांश देवास ने डॉ. मान के समर्थन में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी किए हैं। ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी की 15 सीटों के लिए कुल 51 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चंडीगढ़ से डॉ. अमरेंद्र मान के अलावा सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. जगवंत सिंह, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बीपी यादव, शिक्षक प्रवीण कौर मान सहित कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

डॉ. अमरेंद्र मान डीएवी कॉलेज सेक्टर-10 में करीब 20 वर्षों से प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और डीएवी मैनेजमेंट की ओर से चुनाव मैदान में हैं। छात्र और शिक्षकों के मुद्दों को बनाने का दावा डॉ. मान का कहना है कि सीनेट में उनकी प्राथमिकता पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े विद्यार्थियों और शिक्षकों की जरूरतों को मजबूत तरीके से उठाना होगी। विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, आधुनिक खेल सुविधाएं, रोजगारोन्मुख शिक्षा, कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बेहतर आधारभूत ढांचा तथा शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ से जुड़े मुद्दे उनके एजेंडे में शामिल हैं।

अभिनेता आयुष्मान खुराना से लेकर खिलाड़ियों तक से जुड़ा नाम डॉ. अमरेंद्र मान पिछले करीब 20 वर्षों से डीएवी मैनेजमेंट से जुड़े हैं। इस दौरान शिक्षा, सिनेमा और खेल जगत से जुड़े कई विद्यार्थियों और प्रतिभाओं से उनका संपर्क रहा है।