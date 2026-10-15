परविंदर झोटा हत्याकांड: आज बंद रहेगा पंजाब, BJP-अकाली दल समेत कई संगठनों ने दिया समर्थन; क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मानसा में 13 अक्टूबर को नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद उनके पिता भीम सिंह और परिवार के नेतृत्व में गठित किसान-मजदूर यूनियनों, सामाजिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का एलान किया गया है।

बीजेपी, अकाली दल पुनर्सुरजीत, एडवोकेट्स फोर फार्मर्स एंड लेबरर्स समेत कई संगठनों ने पंजाब बंद का अपना समर्थन दिया है। हालांकि, इस बंद को लेकर क्या खुलेगा और क्या बंद, इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से जानकारी सामने नहीं आई है। स्कूल, कॉलेज बंद को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लोगों को परिवहन की सुविधाएं भी मिलेंगी।

क्या बोले केवल सिंह ढिल्लों पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना है। इस मामले की सीबीआई से उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मांग को लेकर आज पूरे पंजाब में जिला स्तर पर धरने दिए और डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सीबीआई जांच की मांग की।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी दिया समर्थन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने कहा कि परमिंदर सिंह झोटा के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा की ओर से पंजाब बंद के आह्वान का पूरा समर्थन किया जाएगा। उन्होंने पंजाब बंद को समर्थन देने का आग्रह करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में समाज के सभी वर्गों का साथ आना आवश्यक है।

शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत ने भी दिया समर्थन शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत के प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पार्टी परविंदर सिंह झोटे के परिवार के साथ खड़ी है और संघर्ष कमेटी की ओर से 15 अक्टूबर को दिए गए बंद की काल को पूर्ण समर्थन देंगे।

एडवोकेट्स फोर फार्मर्स एंड लेबरर्स ने दिया समर्थन पंजाब बंद की कॉल को एडवोकेट्स फार फार्मर्स एंड लेबरर्स ने समर्थन दिया है। संगठन के प्रधान एडवोकेट गुरजीत सिंह काहलों ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।

झोटा के पिता ने पंजाब बंद को बेमिसाल करने का किया आह्वान परविंदर झोटा के स्वजनों ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई होने तक उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। पिता भीम सिंह ने घोषणा की कि वीरवार सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक पंजाब बंद रहेगा।