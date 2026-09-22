पाकिस्तान बना रहा इंपोर्टेड पिस्टल्स की हूबहू काॅपी, ड्रोन से भारत भेजी जा रही सप्लाई; मोहाली फायरिंग केस से खुलासा

संदीप खत्री, मोहाली। जिगाना, पीएक्स-3, पीएक्स-5, बेरेटा और ग्लाॅक...इन इंपोर्टेड पिस्टल्स की हूबहू काॅपी पाकिस्तान में बन रही है और वहां से ड्रोन के जरिये सप्लाई भारत भेजी जा रही है।

ओरिजिनल हथियार पर जो नाम और मार्किंग होती है, वही इन काॅपी हथियारों पर भी लिखी जाती है। 2 से 5 लाख रुपये में सौदा हो रहा है। मोहाली और चंडीगढ़ में हुई वारदातों में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया है।