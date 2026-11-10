नलिनी मलिक क्या जमानत पर जेल से आएगी बाहर? चंडीगढ़ में करोड़ों के घोटाले में CBI कोर्ट कल सुनाएगी फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी में 116.84 करोड़ रुपये के घोटाले की मुख्य आरोपित पूर्व चीफ फाइनेशियल ऑफिसर (सीएफओ) नलिनी मलिक ने सीबीआई कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी दायर की है। वह करीब आठ महीने से जेल में है।

कोर्ट ने अर्जी पर जवाब देने के लिए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 11 नवंबर यानी बुधवार को होगी। आरोप है कि नलिनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया।