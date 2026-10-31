मानसा में नशे से मौत के बाद पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, CBI जांच की मांग के लिए हाई कोर्ट पहुंचा परिवार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मानसा जिले के भम्मे कलां गांव में नशे की ओवरडोज से दलजीत सिंह की मौत के बाद शव लेकर प्रदर्शन में जा रहे परिजनों और ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज का आरोप लगा है। याचिका के अनुसार, पुलिस ने शव वाहन से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया।

तीन दिन से अधिक समय बीतने पर भी परिवार को शव के बारे में जानकारी नहीं मिली। दलजीत सिंह की बहन अमरजीत कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच, पीजीआइ चंडीगढ़ में स्वतंत्र चिकित्सकों के बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है।

शनिवार को तत्काल सुनवाई की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई सोमवार के लिए तय की। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। 27 अक्टूबर को हुई थी मौत याचिका के अनुसार, दलजीत सिंह की 27 अक्टूबर को नशे की ओवरडोज से मौत हुई। परिवार, पंचायत और ग्रामीण शव लेकर मानसा में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तथा पुलिस की जवाबदेही की मांग को लेकर चल रहे धरने में शामिल होने जा रहे थे।

आरोप है कि रामदित्ते वाला चौक पर पुलिस ने रास्ता रोका और बिना उकसावे लाठियां चलाईं। एसएसपी वैभव चौधरी समेत 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर थे। परिवार के सदस्यों और घटना की वीडियो बना रहे मीडियाकर्मियों से मारपीट का भी आरोप है।