जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-11 के श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकी दास की हत्या के मामले में शनिवार को जिला अदालत में शिकायतकर्ता व चश्मदीद गवाह हिमांशु की गवाही हुई।

उसने अदालत को बताया कि वारदात के समय वह जानकी दास के साथ दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान दो लड़के मास्क लगाकर दुकान में आए। पहले तो वह ईधर-उधर देखते रहे और फिर अचानक उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

हमले में वह तो बच गया, जबकि जानकी दास गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पीजीआई ले जाया गया और वहां उनकी मौत हो गई। ऐसे में शिकायतकर्ता के बयानों पर कायम रहने से पुलिस का केस काफी मजबूत हो गया है।

शिकायतकर्ता के वकील अंकित गुप्ता और गुरचरण सिंह कौशल ने बताया कि उन्होंने वारदात से जुड़े सभी घटनाक्रम अदालत को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वारदात के कुछ दिनों बाद पुलिस एक शूटर अमित कुमार ऊर्फ शराबी को गिरफ्तार उनकी दुकान पर लाई थी।

उस दौरान पुलिस ने वहां वारदात का सीन भी रीक्रिएट किया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी, जिसमें बचाव पक्ष के वकील शिकायतकर्ता का क्रास एग्जामिनेशन करेंगे। पुलिस के मुताबिक कोई और था निशाने पर पुलिस की जांच में सामने आया था कि शूटरों का निशाना जानकी दास नहीं, बल्कि सेक्टर-11 में कुमार ब्रदर्स नाम से दवाओं की दुकान चलाने वाले दो भाई थे। शूटर सन्नी और अमित को टारगेट का नाम या स्पष्ट हुलिया नहीं बताया गया था।

उन्हें केवल यह जानकारी दी गई थी कि दुकान के कैश काउंटर पर मोटा आदमी बैठता है और उसके साथ एक लंबा लड़का होता है, जो सोने की चेन और हाथ में कड़ा पहनता है। शूटरों ने पहले दुकान की रेकी भी की, लेकिन बताए गए हुलिए का व्यक्ति नहीं मिला।