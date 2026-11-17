रवि अटवाल, चंडीगढ़। वर्ष 2003 बैच एजीएमयूटी कैडर की आईएएस अधिकारी पदमा जायसवाल के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उनके चंडीगढ़ में सेक्टर-40 स्थित एक बूथ को अटैच कर दिया है।

इस बूथ की मार्केट वैल्यू 1.42 करोड़ रुपये है। यह बूथ उनके भाई विष्णु भानु प्रताप महतो के नाम पर है। हालांकि ईडी की जांच में सामने आया है कि सरकारी फंड में किए गए गबन की राशि से ही यह बूथ खरीदा गया था।

इसके अलावा उनके नौ लाख रुपये के म्यूचल फंड्स को भी कुर्क कर दिया गया है। पदमा मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली है और जिस वक्त उन पर गबन के आरोप लगे तब वह अरुणाचल प्रदेश में तैनात थी। उनके खिलाफ ईडी, ईटानगर ने यह कार्रवाई की है। करीब छह महीने पहले उन्हें बर्खास्त भी किया जा चुका है।

पांच साल पहले एफआईआर पांच साल पहले सीबीआई, गुवाहाटी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। फिर 2024 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई के बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी।

जांच में सामने आया कि पदमा ने बोमडिला में डिप्टी कमिश्नर रहते हुए अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। आरोप है कि तीन सरकारी डिपाॅजिट एट काल रिसीट (डीसीआर) को धोखाधड़ी से बंद करवाकर 10 डिमांड ड्राफ्ट के जरिए कुल 28 लाख रुपये निजी व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर करवाए गए।

इन लेनदेन को कागजों में सरकारी कामकाज का हिस्सा दिखाया गया था जबकि यह भुगतान के लिए चंडीगढ़ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा में भेजे गए थे। चंडीगढ़ में खरीदा बूथईडी की जांच के अनुसार पदमा पर 28 लाख रुपये के गबन का आरोप है। इस रकम में से 19 लाख रुपये सेक्टर-40डी स्थित बूथ नंबर 274 की खरीद में इस्तेमाल किए गए।

भाई के नाम खरीदी प्रॉपर्टी यह प्राॅपर्टी पदमा जायसवाल के भाई विष्णु भानु प्रताप महतो के नाम पर खरीदी गई थी। बैंक खातों के लेनदेन, डिमांड ड्राॅफ्ट और रजिस्टर्ड प्रापर्टी दस्तावेजों की जांच में सरकारी धन की हेराफेरी और बूथ की खरीद के बीच वित्तीय कड़ी सामने आई है। ईडी ने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से इसकी मौजूदा कीमत 1.42 करोड़ रुपये आंकी है।

मोहाली में प्लाॅट की खरीद भी जांच के घेरे में ईडी के मुताबिक नौ लाख रुपये तीन डिमांड ड्राफ्ट के जरिये सेक्टर-86, मोहाली में पदमा की बेटी पूजा जायसवाल के नाम पर प्लाॅट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई।

हालांकि, बाद में यह सौदा रद हो गया और प्लाॅट की रजिस्ट्री नहीं हुई। ऐसे में इस रकम के बराबर पदमा जायसवाल के म्यूचुअल फंड निवेश को अटैच किया गया है। ईडी उनकी अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है।