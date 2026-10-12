कथित फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट मामले में ED की एंट्री, लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा को समन जारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में कथित फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई है। ईडी ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा, आइपीएस और अन्य संबंधित लोगों को 19 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में तलब किया है। जांच में कथित फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने, इसमें संभावित हेरफेर और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।

यह मामला पंजाब के मुख्यमंत्री पर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष कथित तौर पर गलत जानकारी देने के आरोपों से भी जुड़ा है। मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो से संबंधित है। वीडियो में कथित तौर पर सिख गुरुओं की तस्वीरों पर शराब गिराए जाने और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले की तस्वीर की बेअदबी के दृश्य होने का दावा किया गया था।

जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि विवादित वीडियो की जांच के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट में कथित हेरफेर हुआ था या नहीं। यदि रिपोर्ट में जानबूझकर बदलाव किए जाने के आरोपों की पुष्टि होती है तो इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका और जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित दस्तावेजों तथा बयानों की जांच की जा सकती है।