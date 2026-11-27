जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले की जांच मनी लाॅन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। ईडी ने भुल्लर और उसके बिचौलिए कृष्णु शारदा के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में जांच तेज कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक ईडी ने चार आईएएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भेजे हैं। इन्हें दिसंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा। वहीं, शुक्रवार को रोपड़ रेंज के डीआईजी स्वपन शर्मा अपने बयान दर्ज करवाने के लिए ईडी के सेक्टर-17 स्थित कार्यालय पहुंचे।