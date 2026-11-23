जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रिश्वतकांड में निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के करीबी कृष्णु शारदा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने स्वीकार किया है कि उसके घर से सीबीआई ने जो 21 लाख बरामद किए थे, वह उसे एक जमीन के मुआवजे का मामला निपटाने के बदले मिले थे।

उसने कबूल किया है कि रोपड़ डीसी आफिस में तैनात एक क्लर्क ने अमृतसर के रहने वाले एक शख्स की जमीन से जुड़ा कोई काम करवाना था। इस काम को पंजाब के एक आईएएस अधिकारी से करवाने के बदले कृष्णु ने यह रकम ली थी।

पिछले साल सीबीआई ने कृष्णु को भुल्लर के साथ रिश्वतकांड में गिरफ्तार किया था। सीबीआई को उसके घर से 21 लाख रुपये कैश मिला था। इसके बाद उस पर मनी लाॅन्ड्रिंग की भी जांच शुरू कर दी गई। इस मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते कृष्णु के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)की विशेष अदालत में शिकायत दायर की थी। उस शिकायत में ईडी ने कृष्णु से हुई पूछताछ को भी शामिल किया है। कृष्णु ने 23 सितंबर को दर्ज बयान में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और विभिन्न सरकारी काम करवाने के बदले करीब 15 लाख रुपये लेने की बात भी स्वीकार की है। ईडी के अनुसार, शारदा ने अपने बयान में कई ऐसे मामलों का खुलासा किया, जिनमें उसने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से काम करवाने के बदले पैसे लिए थे।

एक मामले में उसने सरकारी अधिकारी की ट्रांसफर करवाने के लिए पांच लाख रुपये लेने की बात मानी। इसमें से तीन लाख रुपये उसने एक बिचौलिए को दिए, जबकि दो लाख रुपये कमीशन के तौर पर अपने पास रखे। इसके अलावा, उसने अधिकारियों की ट्रांसफर सूची की जानकारी लीक करने के बदले अलग-अलग मौकों पर करीब 50 हजार रुपये लेने की बात भी स्वीकार की। यह भी पढ़ें- पंजाब के IAS-IPS समेत सात अधिकारियों पर ईडी का शिकंजा, निलंबित DIG भुल्लर से जुड़े केस में भेजे समन बिचौलिए ने कहा-हाॅकी कोचिंग से होती थी 50 हजार महीना कमाई ईडी के सामने कृष्णु ने बताया कि वह वर्ष 2018 से 2022 तक मंडी गोबिंदगढ़ नगर परिषद में काॅन्ट्रैक्ट पर फायरमैन भर्ती हुआ था। इसके बाद वर्ष 2021 से 2025 तक बच्चों को हाॅकी कोचिंग देता रहा। उसने दावा किया कि कोचिंग से उसे करीब 50 हजार रुपये मासिक आय होती थी और हाकी टूर्नामेंट में नकद पुरस्कार भी मिलते थे।

सीबीआई ने पांच लाख रुपये रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार कृष्णु शारदा को सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए थे।