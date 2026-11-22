जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वतकांड में अब पंजाब के कई आईएएस-आईपीएस अधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णु शारदा के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग की भी जांच चल रही है।

इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने पंजाब के आईएएस-आईपीएस समेत सात अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन किए हैं। इन सात अधिकारियों में पांच अभी सरकारी सेवा में हैं, जबकि दो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ईडी इन अधिकारियों से पूछताछ कर भुल्लर और उनके सहयोगी कृष्णु शारदा से उनके संबंधों की जांच करेगी।

ईडी ने पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव कुमार राहुल को सोमवार को पेश होने के लिए कहा है। फरीदकोट मंडल के कमिश्नर के स्टाफ अधिकारी आनंद सागर को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

सामान्य प्रशासन एवं समन्वय विभाग की विशेष सचिव नीरू कत्याल गुप्ता को 26 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों में फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा को भी समन जारी किए गए हैं।

गगन अजीत सिंह को 26 नवंबर और स्वपन शर्मा को 27 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों में जालंधर के पूर्व कमिश्नर गुरप्रीत सपरा और फरीदकोट, फिरोजपुर तथा जालंधर के पूर्व डिविजनल कमिश्नर अरुण शेखरी शामिल हैं। गुरप्रीत सपरा को 26 नवंबर और अरुण शेखरी को 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।

सीबीआइ की एफआईआर से शुरू हुई जांच भुल्लर के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग की जांच सीबीआइ द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर की जा रही है। इनमें रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति के आरोप शामिल हैं। रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।