पंजाब कांग्रेस में कब खत्म होगी खींचतान? कार्यसमिति की बैठक से चरणजीत चन्नी ने बनाई दूरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। चन्नी कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य हैं और बैठक में पंजाब से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होना था। हालांकि, जानकारी के अनुसार उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है।

बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और गुरुवार को उनकी अंतिम परीक्षा है। इसी कारण वह दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, चन्नी की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

चन्नी की बैठक से दूरी ऐसे समय पर सामने आई है, जब पंजाब कांग्रेस में संगठन को लेकर अंदरूनी खींचतान की चर्चा लगातार बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के बीच मतभेद भी सामने आते रहे हैं।