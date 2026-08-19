पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई खेप! अमृतसर में नौ तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की हेरोइन और हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियार और नशे की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से आठ विदेशी पिस्तौल, साढ़े आठ किलो हेरोइन और 12.95 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बरामद नकदी कथित तौर पर पिछले एक सप्ताह में नशे की बिक्री से जुटाई गई थी।

प्रारंभिक जांच में आरोपितों के तार विदेश में बैठे हैंडलरों से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह को विदेश से निर्देश कौन दे रहा था और हथियार व नशे की खेप पंजाब तक किस माध्यम से पहुंचाई जाती थी।