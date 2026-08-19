पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई खेप! अमृतसर में नौ तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की हेरोइन और हथियार बरामद
अमृतसर पुलिस ने हथियार और नशा तस्करी गिरोह के नौ सदस्य गिरफ्तार किए। आठ विदेशी पिस्तौल, साढ़े आठ किलो हेरोइन और 12.95 लाख रुपये बरामद हुए।
HighLights
अमृतसर पुलिस ने हथियार-नशा तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश।
नौ आरोपित गिरफ्तार, आठ विदेशी पिस्तौल, हेरोइन बरामद।
विदेश से जुड़े तार, ड्रोन से खेप गिराने की आशंका।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियार और नशे की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से आठ विदेशी पिस्तौल, साढ़े आठ किलो हेरोइन और 12.95 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बरामद नकदी कथित तौर पर पिछले एक सप्ताह में नशे की बिक्री से जुटाई गई थी।
प्रारंभिक जांच में आरोपितों के तार विदेश में बैठे हैंडलरों से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह को विदेश से निर्देश कौन दे रहा था और हथियार व नशे की खेप पंजाब तक किस माध्यम से पहुंचाई जाती थी।
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ड्रोन से खेप गिराने की आशंका
पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि बरामद हेरोइन और हथियारों की खेप पाकिस्तान में बैठे तस्करों की ओर से ड्रोन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी। आरोप है कि इसके बाद गिरोह के सदस्य खेप को उठाकर आगे सप्लाई करने की तैयारी में थे।
पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पूछताछ के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपितों ने अब तक कितनी मात्रा में नशे की सप्लाई की और हथियार कहां-कहां पहुंचाए। इसके अलावा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच
गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ पहले से कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस संबंधित थानों से आरोपितों का आपराधिक रिकॉर्ड जुटा रही है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा गिरोह के स्थानीय नेटवर्क से लेकर विदेश में बैठे हैंडलरों तक बढ़ गया है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां कर सकती है।
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