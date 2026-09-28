पहाड़ों पर बर्फबारी और चंडीगढ़ में बारिश, 7 डिग्री तक घटा तापमान; सितंबर में ठंड का अहसास
सितंबर के अंत में चंडीगढ़ में हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ...और पढ़ें
HighLights
सुबह से शाम तक 9.4 एमएम वर्षा दर्ज की गई।
चंडीगढ़ से अभी नहीं हुई है मानसून की विदाई।
पंजाब-हरियाणा से विदा हो चुका है मानसून।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सितंबर महीने के अंत में चंडीगढ़ के मौसम में ठंडक घुल गई है। सोमवार को शहर में हुई वर्षा और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।
सोमवार सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश का असर शहर की सड़कों पर भी दिखाई दिया। कार्यालय जाने वाले नौकरीपेशा लोगों और राहगीरों को बारिश के बीच आवाजाही में परेशानी हुई।
कई जगह वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ा। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय बारिश तेज होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अभिभावक बच्चों को बारिश से बचाने के लिए छाता और बरसाती लेकर पहुंचे। सुबह से शाम तक 9.4 एमएम वर्षा दर्ज की गई।
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चंडीगढ़ मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन चंडीगढ़ से अभी मानसून विदा नहीं हुआ है। वहीं, हिमाचल प्रदेश से लगते क्षेत्रों में अभी कुछ दिन मानसून सक्रिय रह सकता है। इसका असर चंडीगढ़ के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है।
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अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधि कमजोर होने के साथ ही इसके विदा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
लगातार बारिश और बादलों के कारण दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहा। दोपहर के समय भी मौसम सुहावना बना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
बता दे कि इस मानसून सीजन में अब तक चंडीगढ़ में 710.8 एमएम वर्षा दर्ज की जा चुकी है। यह सामान्य वर्षा से करीब 17 प्रतिशत कम है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि सीमित रहने की संभावना है।