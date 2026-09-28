पहाड़ों पर बर्फबारी और चंडीगढ़ में बारिश, 7 डिग्री तक घटा तापमान; सितंबर में ठंड का अहसास

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सितंबर महीने के अंत में चंडीगढ़ के मौसम में ठंडक घुल गई है। सोमवार को शहर में हुई वर्षा और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।

सोमवार सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश का असर शहर की सड़कों पर भी दिखाई दिया। कार्यालय जाने वाले नौकरीपेशा लोगों और राहगीरों को बारिश के बीच आवाजाही में परेशानी हुई। कई जगह वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ा। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के समय बारिश तेज होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अभिभावक बच्चों को बारिश से बचाने के लिए छाता और बरसाती लेकर पहुंचे। सुबह से शाम तक 9.4 एमएम वर्षा दर्ज की गई।