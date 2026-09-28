Himachal Weather 28th September: हिमाचल में बर्फबारी से सितंबर में ठंड का अहसास, आज के लिए भी अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार 28 सितंबर को लाहुल स्पीति में भारी हिमपात और वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। लोगों व पर्यटकों को संवेदनशील और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है।



छह वर्ष बाद लाहुल-स्पीति के पिन और लोसर घाटियों में सितंबर में चार से छह इंच ताजा हिमपात हुआ है। इस बर्फबारी के कारण दिन के तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है।

पर्यटन को पंख, फसलों को नुकसान हिमपात से एक तरफ पर्यटन को पंख तो लगेंगे लेकिन सेब और आलू पर मार हुई है। आलू की फसल लगी हुई है और सेब का तुड़ान अभी चल रहा है। वर्ष 2020 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब भारी हिमपात ओर आंधी के कारण सेब से लदे पेड़ टूट गए थे। किन्नौर में हिमपात के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई है।

61 सड़कें बंद प्रदेश में ताज हिमपात, वर्षा और भूस्खलन के कारण 61 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। जबकि 137 ट्रांसफार्मर खराब हैं। बीते वर्ष 7 अक्टूबर को घाटियों में हिमपात हुआ था।

सबसे बड़ी मार खेत और बगीचों में तैयार खड़ी फसलों पर पड़ी है। तुड़ान के अंतिम दौर में पहुंच चुके सेब के पेड़ों पर बर्फ जमने से शाखाएं टूटने की सूचनाएं हैं।

लाहुल-स्पीति की 25, मंडी की 19 तथा कुल्लू और कांगड़ा की छह-छह सड़कें शामिल हैं। बिजली के 137 ट्रांसफार्मर बंद हैं। किन्नौर में 59 और सिरमौर में 58 ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। ताबो में 46 किलोमीटर प्रति घंटा कर रफ्तार से आंधी चली।

कल्पा का पारा सामान्य से 12.1 डिग्री नीचे मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार कल्पा में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 8.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 12.1 डिग्री कम है। कल्पा में 45 और सांगला में 66.4 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। स्पीति के ताबो में अधिकतम तापमान महज 6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7.2 डिग्री कम है।मंडी में भी 21.6 मिलीमीटर वर्षा हुई।