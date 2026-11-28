जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 116.84 करोड़ रुपये के स्मार्ट सिटी घोटाले में फर्जी एफडी और बैंक खातों में हेराफेरी के बाद अब करोड़ों रुपये की नकदी के लेनदेन का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने हाल ही में नगर निगम के पूर्व अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा के खिलाफ

दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक अनुभव मिश्रा के लिए तीन अलग-अलग खेपों में कुल साढ़े चार करोड़ रुपये नकद पहुंचाए गए। यह रकम सीधे अनुभव को देने के बजाय सह-आरोपी व आईडीएफसी बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार तक पहुंचाई जाती थी।

इसके लिए अलग-अलग कूरियर और कैश डिलीवरी करने वालों का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई ने इनके बयान और नकदी पहुंचाने से जुड़े विवरण को चार्जशीट में शामिल किया है। जांच के मुताबिक, अगस्त-सितंबर 2025 में राहुल कुमार और अमृतपाल सिंह नाम के डिलीवरी ब्वाॅय ने सेक्टर-8 में अभय कुमार को एक करोड़ रुपये पहुंचाए। इसके बाद राहुल कुमार ने सेक्टर-35 स्थित सावन ज्वेलर्स के पास अभय कुमार को 50 लाख रुपये दिए।

तीसरी खेप जनवरी 2026 के अंत में मनीष कुमार ने अभय कुमार के आवास पर पहुंचाई। यह रकम तीन करोड़ रुपये थी। तीनों खेपों का कुल आंकड़ा 4.50 करोड़ रुपये बनता है। सीबीआई के अनुसार, नकदी पहुंचाने वालों ने अपने बयानों में स्पष्ट किया कि यह रकम अनुभव मिश्रा के लिए थी। इस तरह जांच में बैंक खातों और फर्जी एफडीआर के अलावा नकदी के लेनदेन का एक अलग नेटवर्क भी सामने आया है।