करोड़ों के घोटाले का पता चलते ही थाईलैंड भाग गया था चंडीगढ़ निगम का अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा, कोर्ट में किया सरेंडर

रवि अटवाल, चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी घोटाले में सात महीने से फरार नगर निगम के अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा ने वीरवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। इस दौरान सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया और कोर्ट से उसके रिमांड की मांग की।

सीबीआई ने कहा कि आरोपित को जैसे ही इस घोटाले में पकड़े जाने की भनक लगी थी, वह थाईलैंड भाग गया था। उससे अब इस घोटाले और अन्य लोगों की भूमिका के बारे में पूछताछ की जानी है। इस पर सीबीआई कोर्ट ने उसका सात दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। यह घोटाला 116.84 करोड़ रुपये का था।

सीबीआई के वकील नरेंद्र सिंह ने अदालत में कहा कि आरोपित मामले की जांच शुरू होते ही देश छोड़कर चला गया था। बार-बार नोटिस के बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुआ। पिछले हफ्ते कोर्ट ने उसके खिलाफ नान-बेलेबल वाॅरंट भी जारी कर दिए थे।

सीबीआई उसे लगातार ट्रैक कर रही थी। उसके विदेश भागने की भी सीबीआई को जानकारी मिल गई थी। मिश्रा के पास कहीं और भागने का विकल्प नहीं बचा तो उसने भारत लौटकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह केवल आउटसोर्स कर्मचारी था, उसे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हालांकि अदालत ने इन दलीलों को नहीं माना। बैंक अधिकारी से लगातार संपर्क में था सीबीआई ने कहा कि अनुभव मिश्रा और आईडीएफसी बैंक के अधिकारी व सह-आरोपित अभय कुमार के बीच लगातार बात होती थी। जांच के दौरान दोनों के बीच हुई कई चैट भी सामने आई है।

अनुभव मिश्रा का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी स्मार्ट सिटी के बैंक खाते से लिंक पाया गया। इसलिए रिमांड के दौरान उससे इस बारे में भी पूछताछ की जानी है। सीबीआई ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि आरोपित से वाट्सएप चैट, काॅल डिटेल और अन्य डिजिटल लेनदेन के बारे में पूछताछ करनी है। फर्जी एफडी, बैंक रिकार्ड में मिली विसंगतियों और संबंधित खातों में हुए लेनदेन की भी पड़ताल करनी है।्र

यह है मामला मार्च 2026 में सामने आए इस घोटाले में मिश्रा भी मुख्य आरोपितों में शामिल है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए आईडीएफसी बैंक में जमा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बड़ी रकम को डायवर्ट कर करोड़ों का गबन किया गया।

पहले मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस के पास थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी एक आउटसोर्स कर्मचारी को कैसे सौंपी गई।