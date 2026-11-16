स्कूल के दिनों में दोस्ती, दबाव में शादी और रिश्ते में खटास के बाद बेरहमी से हत्या; चंडीगढ़ शिखा हत्याकांड में खुलासा

जागरण संवाद, चंडीगढ़। पुलिस हेड क्वार्टर से 100 कदम दूर सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली में महिला की हत्या के मामले में कई खुलासे हुए हैं। सबसे अहम यह है कि नाबालिग लड़की से दोस्ती कर शादी का दबाव बनाया और दो बच्चों के जन्म के बाद रिश्ते में खटास आने पर बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई।

शिखा की जान लेने वाले उसके पति रॉबिन सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। शिखा की मां गुंजन के मुताबिक, रॉबिन ने 2017 में शिखा से दोस्ती की थी। शिखा की उम्र उस समय 16 साल थी और वह सेक्टर-15 के स्कूल में पढ़ती थी। रॉबिन स्कूल के बाहर गेड़ियां मारता था।

रॉबिन ने किसी बहाने से शिखा के साथ बातचीत शुरू की और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। बातचीत बढ़ने पर रॉबिन ने शिखा पर शादी का दबाव बनाया। परिवार ने विरोध किया तो रॉबिन ने शिखा के भाई समेत परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। गुंजन का आरोप है कि परिवार को मजबूरी में शादी के लिए राजी होना पड़ा।

शादी के कई साल सबकुछ ठीक चला, लेकिन धीरे-धीरे शिखा के प्रति रॉबिन के बर्ताव में बदलाव आता गया। वह रोजाना झगड़ा करने लगा। इसी वजह से शिखा अपने दोनों को रॉबिन के पास छोड़कर मां के साथ रहने लगी।

इसी दौरान एक दिन रॉबिन का अपनी सास के साथ भी झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में सास पर हमला किया। पुलिस तक मामला पहुंचा। इस मामले में रॉबिन जमानत पर छूटा। इसके बाद वह शिखा से बातचीत करने का दवाब बनाता रहा।