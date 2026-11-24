राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकानों के मालिकाना हक के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है। जारी नोटिफिकेशन को लेकर भाजपा इसे बड़ी पहल बता रही है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) इसे अधूरा फैसला करार देकर भाजपा को घेर रही हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि इस नोटिफिकेशन से पुनर्वास कॉलोनियों के महज 10 प्रतिशत लोगों को ही फायदा होगा, जबकि करीब 90 प्रतिशत निवासी अब भी मालिकाना हक से वंचित रहेंगे। विपक्ष के इन आरोपों के बीच पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया का बयान सामने आया है।

एक कार्यक्रम के दौरान नोटिफिकेशन को अधूरा बताते हुए विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कटारिया ने कहा कि जो लोग अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए, वे अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं।

प्रशासक ने कहा कि जो कुछ कर नहीं पाए, वे अपनी जेब में डालने के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं से तो दो कदम आगे तो बढ़े हैं। कम से कम दो कदम सही दिशा में चढ़ने का तो सोचो। चढ़ने वालों के पैर पीछे खींचने से कभी विकास नहीं होता।

कटारिया के इस बयान को विपक्ष की आलोचना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि मालिकाना हक देने की दिशा में जो कदम उठाया गया है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी भी फैसले को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उससे सभी लोगों को तत्काल लाभ नहीं मिल रहा।